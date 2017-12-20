IOC'den 2010'a dönük ceza
Sloven biatlet Teja Gregorin, doping yaptığı gerekçesiyle Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.
2008 Pekin, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini de yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Teja Gregorin'in cezalandırıldığını açıkladı.
Aktif spor hayatını noktalayan 37 yaşındaki Teja Gregorin'in vücudunda, yasaklı "GHRP-2 M2" maddesine rastlandı. IOC, yarıştığı 5 kategoride de madalya alamayan kadın biatlet Gregorin'in, Vancouver 2010'da elde ettiği derecelerin silinmesini kararlaştırdı.
Sloven sporcunun Soçi 2014'te bronz, 2009 ve 2012 Dünya Biatlon Şampiyonası'nda ise birer gümüş madalyası bulunuyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:13
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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