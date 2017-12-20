Arıcan, 1 yılda 10 şampiyonada mücadele edecek
Altınordu'nun milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyatları'na kadar katılacağı her organizasyonun kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 2018'de ilk olarak 3-5 Mart'ta Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek Ferhat Arıcan'ın daha sonra 9 uluslararası organizasyonda yer alacağı bildirildi.
Mart ayından itibaren sırasıyla Azerbaycan, Katar, Hırvatistan ve Portekiz'de Dünya Kupası ayaklarında mücadele edecek Ferhat Arıcan'ın Haziran'da İspanya'daki Akdeniz Oyunları'na katılacağı belirtildi.
Açıklamada, Ferhat Arıcan'ın, Ağustos'ta İskoçya'da Avrupa Şampiyonası, Eylül'de önce Macaristan'da sonra Fransa'da Dünya Kupası son olarak da 25-30 Ekim'de Katar'daki Dünya Şampiyonası'nda yer alacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferhat Arıcan, 2020 yılında Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları için çalıştığını ifade ederek, 2018 yılının kariyeri açısından çok önemli olduğunu aktardı.
Ferhat Arıcan, bugüne kadar katıldığı organizasyonlarla çok önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, "2020 Tokyo'ya kadar olan süreçte katılacağım her organizasyon benim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
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Aklı yabancıya kaydı!
Toplam 8
Yorum
gs galatasaray bizimdir,taraftarin ama bizi dinleyen yok,bu ne ya paralari harcayan biz,secime gelince onlar,FATIH TERIMI istiyoruz
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Emenike dönüyor!
Toplam 1
Yorum
HEEEH Bİ SEN EKSİKTİN.LUZUMSUZLAR DOLUYO YİNE LİGE
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 23
Yorum
bn terim taktik bilmezki üçlü oynat desin
Arıcan, 1 yılda 10 şampiyonada mücadele edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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