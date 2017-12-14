Şampiyonlardan kaymakama ziyaret

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı badminton ve karate şubelerinde başarılı olan sporcular, antrenörleriyle birlikte Kaymakam Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Anadolu Yıldızları Badminton İl Seçmesi sporcusu Ufuk Atala, yıldız erkekler kategorisinde 3. olup bronz madalya alarak il takımına seçildi. Yıldızlar Karate İl Birinciliğinde mücadele eden Semih Koyuncu, Berat Nazlımoğlu, Furkan Korkmaz başarılarını Kaymakam Sözer'le paylaştı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sözer, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Sözer, genç sporcuların aldıkları başarılarından gurur duyduğunu ve daha üstün dereceler beklediğini ifade ederek kendilerini tebrik etti.