Şampiyonlardan kaymakama ziyaret
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı badminton ve karate şubelerinde başarılı olan sporcular, antrenörleriyle birlikte Kaymakam Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sözer, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Sözer, genç sporcuların aldıkları başarılarından gurur duyduğunu ve daha üstün dereceler beklediğini ifade ederek kendilerini tebrik etti.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:30
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 4
Yorum
carsi09 talisca bayern e de gol atarsa benfica 18 asagisina satmaz.Hatta abu da oldugu gibi kendinde oynatmak ister cünkü ihtiyaci da var, kacabilir
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Yarısını Galaxy ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Ruhi Bilek Fener düşmanlığı yine nasıl habercilik ya? bir okuyun önce yazdıklarınızı.Bilet devrinin yarısını mı galaxy karşılayacak?çokayıpediyorsunuz
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Quaresma out, Lens in
Toplam 5
Yorum
serkan oğuzhana boş kaleye at diye pas veriyor atamıyor suçlu yine quaresma...
Şampiyonlardan kaymakama ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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