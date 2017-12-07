Osmangazili judocular Antalya’da
Türkiye Judo Federasyonu’nun 2017 yılındaki son faaliyet programında olan Büyükler (Kadın ve Erkek) Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lig’e yükselme karşılaşmaları Antalya’da yapılacak.
Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, "Osmangazi Belediyespor olarak judoda gerek milli, gerekse uluslararası birçok başarıya imza attık. Federasyonumuzun düzenlediği bu tür müsabakalarda derece elde etmek bizler için oldukça önemli. Sporcularıma yürekten inanıyor, şehrimize başarıyla dönmeyi hedefliyorum'' dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:39
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
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satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
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Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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