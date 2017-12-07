Osmangazili judocular Antalya’da

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2017 yılındaki son faaliyet programında olan Büyükler (Kadın ve Erkek) Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lig’e yükselme karşılaşmaları Antalya’da yapılacak.

7-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek üç organizasyondan Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 56 ilden 206 kadın, 376 erkek judocu Antalya Spor Salonu'nda tatamiye çıkmak için kayıt yaptırdı. Bursa adına katılacak olan Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden 20 sporcu şampiyonada kıyasıya madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada ilk gün kadınlarda 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kilogramda müsabakalar yapılacak. Süper Lig 9 Aralık, Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları da 10 Aralık'ta gerçekleşecek.



Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, "Osmangazi Belediyespor olarak judoda gerek milli, gerekse uluslararası birçok başarıya imza attık. Federasyonumuzun düzenlediği bu tür müsabakalarda derece elde etmek bizler için oldukça önemli. Sporcularıma yürekten inanıyor, şehrimize başarıyla dönmeyi hedefliyorum'' dedi.