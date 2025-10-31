CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altın madalya Merve'nin!

Milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Şampiyonası’nın finalinde Suudi rakibini 2-0 mağlup etti ve 53 kiloda üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Milli sporcularımız Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu. Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken kazanılan toplam madalya sayısıyla da tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı. Şampiyonanın son gününde 53 kiloda ringe çıkan Merve Dinçel Kavurat, Suudi rakibi Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup etti ve Dünya Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan Merve Dinçel Kavurat, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Tarihi bir başarıya imza attığını belirten milli sporcu, hedeflerinin daha ilerisi olduğunun da altını çizdi. TTF Başkanı Bahri Tanrıkulu da "Ülkemiz hak ettiği yerde, dünyanın zirvesinde. Bugüne kadarki en iyi sonucu aldık. Tarihimizde ilk defa 5 final oynadık ve 3'ünü kazandık" açıklamasını yaptı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak milli sporcuyu kutladı.

