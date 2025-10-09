Nanbudo’da 16 madalya

7’ncisi düzenlenen Nanbudo Dünya Şampiyonası, Fas’ta yapıldı. Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Nanbudo okulunun hocası Nihat Baysal ve öğrencileri, ülkemizi temsil etti. Milli sporcular, şampiyonada tarihi bir performans sergileyerek 4 altın, 6 gümüş ve 6 bronz alarak 16 madalya kazandı.
