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Judoda Nazan Akın Güneş’ten bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki temsilcilerimizden Nazan Akın Güneş, judoda bronz madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:40
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Judoda Nazan Akın Güneş’ten bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda +70 kilo J1 Kategorisi'nde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

Milli para judocu Nazan Akın Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J1 +70 kilo bronz madalya mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi. Champ-de-Mars Arena'da oynanan karşılaşmada rakibine 10-0 üstünlük kuran milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Nazan Akın Güneş, bu sonuçla ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik etti. Bakan Bak, "Tatamide bugün harika mücadele ettin, bronz madalyayı boynuna taktın. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Nazan" ifadelerini kullandı.

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