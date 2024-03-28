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A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 14:31
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A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosu belli oldu!

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Erva Su Kanat, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Tan Nisan Göksal, Bengisu Tanas, Safiye Çağdaş, Sena Yavuz, Semanur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik

MAÇ PROGRAMI

Liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi:

20.30 Avustralya-Türkiye

2 Nisan Salı:

20.30 Türkiye-Hong Kong

4 Nisan Perşembe:

20.30 Kuzey Kore-Türkiye

5 Nisan Cuma:

20.30 Türkiye-Yeni Zelanda

7 Nisan Pazar:

20.30 Güney Afrika-Türkiye

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