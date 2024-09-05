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Ümit Milliler İrlanda'ya bileniyor
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da karşılaşacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını sürdürdü. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışması yapıldı. İdman, duran toplar ve şut çalışması ile sona erdi. Ümit Millî Takımı, çalışmalarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.
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