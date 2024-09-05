Helal olsun Abdullah!

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya alarak tarihe geçti ve Türkiye'nin madalya kazanan ilk erkek para haltercisi oldu. Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçti. Erkekler 49 kiloda mücadele eden Kayapınar, 180 kiloluk kaldırışa imza gümüş madalya kazandı. Abdullah Kayapınar, bu alanda madalya kazanan ilk erkek para halterci oldu.

OĞUZ AKBULUT FİNALDE

Paralimpi Oyunları'nda erkekler 400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut, finale çıktı. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı. Milli sporcu, serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak final bileti aldı. Oğuz Akbulut'un final müsabakası bugün TSİ 11.08'de koşulacak.

KÜBRA DA GARANTİLEDİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi. South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra Korkut, S7 sınıfında çeyrek finalde Meksika'dan Claudia Perez'le karşılaştı ve 3-2 kazandı. Kübra Korkut, yarı finalde bugün TSİ 12.00'de Büyük Britanya'dan Bly Twomey'le karşılaşacak.

NAZMİYE BRONZ ALDI

Paralimpik Oyunları'nda milli para haltercimiz Nazmiye Muratlı, 45 kilo mücadelesinde 108 kiloluk kaldırış yaparak üçüncü olmayı başardı ve bronz madalyayı elde etti. 2024 Paris'te de kürsüye çıkan Nazmiye, 2012 Londra ve 2016 Rio'da şampiyon olup altın madalya kazanmıştı.