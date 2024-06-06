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Türkiye 11-0 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Ampute Milli Takımımız, Almanya ile karşılaştı. Milliler, mücadeleyi 11-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 14:30
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Türkiye 11-0 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamlayan Türkiye, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını milli takım, Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in de 1 golüyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Ampute Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ikinci yarısında Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

Milli takım, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.

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