Türkiye - Hollanda maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 2. maçında Antalya'da Hollanda ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takım'ı bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:
1. set sonucu: Türkiye 25-14 Hollanda
2. set sonucu: Türkiye 23-25 Hollanda
3. set oynanıyor: Türkiye 1-1 Hollanda
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Hollanda maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.