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Türkiye - Hollanda maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 2. maçında Antalya'da Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 21:00
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Türkiye - Hollanda maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi 2. maçında Antalya'da Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takım'ı bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:

1. set sonucu: Türkiye 25-14 Hollanda

2. set sonucu: Türkiye 23-25 Hollanda

3. set oynanıyor: Türkiye 1-1 Hollanda

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.

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