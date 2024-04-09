A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'a şans tanımadı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grupta ilk galibiyetini aldı. Milliler, ilk müsabakasında İsviçre'ye 3-1 yenilmişti.
Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Miray'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Aylin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szocs topu kornere çeldi.
23. Miray'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top oyun alanına döndü.
28. Ümran'ın sağ taraftan ortasında Birgül'ün altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Turanyi'nin ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gamze'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
45+2. dakikada Csanyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 0-1
50. dakikada Ebru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ece'nin yerden rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda savunmadan seken top Birgül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
80. dakikada Miray'ın sağ taraftan açtığı ortada savunmadan sekerek havalanan topu Ece filelere yolladı. 1-1
87. dakikada Ebru'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Miray, kafa vuruşuyla yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1