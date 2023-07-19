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Genç milli takımlarda alt yaş grubu teknik direktörleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Departmanı bünyesinde yer alan genç milli takımlar alt yaş gruplarının teknik direktörleri belli oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 18:36
Genç milli takımlarda alt yaş grubu teknik direktörleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Departmanı bünyesinde yer alan genç milli takımlar alt yaş gruplarının teknik direktörleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, 21 yaş altı takımında Levent Süme, 19 yaş altı takımında Soykan Başar, 18 yaş altı takımında Sabri Sarıoğlu, 17 yaş altı takımında Uğur İnceman, 16 yaş altı takımında Orhan Şam, 15 yaş altı takımında Selçuk Erdoğan ve 14 yaş altı takımında Volkan Arslan'ın görev yapacağı belirtildi.

17, 18 ve 19 yaş takımları ile 15 ve 16 yaş takımlarının teknik direktörlerinin yaş grupları değiştiğinde kendi aralarında dönüşümlü görev yapacağı ifade edildi.

Ayrıca 14 yaş grubunun kaynağını oluşturan bölgeler yapılanmasına ağırlık verilerek detaylı ve titiz bir tarama faaliyeti neticesinde oyuncu havuzunun genişletilmesine dönük çalışmalar gerçekleştirileceği aktarıldı.

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