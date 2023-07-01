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Boksta şov

Polonya’daki Avrupa Oyunları’nda finale kalan Sürmeneli 19.30, Güneş ise 19.45’te madalya mücadelesi verecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Boksta şov

Polonya'daki 3'üncü Avrupa Oyunları'nda boksta erkeklerde ve kadınlarda iki sporcumuz finale kaldı. 51 kiloda Samet Gümüş, İtalyan Serra'yı yenerek finale kalırken, Paris Olimpiyat Oyunları kotası da aldı. Gümüş finalde, Fransız Bennama'yla 19.45'te karşılaşacak. Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli de Büyük Britanya'dan Eccles'i geçip finale çıktı. Sürmeneli, Belçikalı Derieuw'la 19.30'da karşılaşacak.

İKİ BRONZ MADALYA GELDİ

3. Avrupa Oyunları'nda yarı finalde ringe çıkan diğer milli boksörlerimizden Hatice Akbaş ve Gizem Özer ise bronz madalya kazandı. 54 kiloda Hatice Akbaş yarı finalde Romanya'dan Lenuta Lacramioara Perijoc'a, 60 kiloda ise Gizem Özer Sırbistan'dan Natalia Shardrina'ya yenilip bronz madalyada kaldı. Milli sporcularımız organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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