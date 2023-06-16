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Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlıyor!

Almanya’nın Berlin kentinde 17-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları yarın başlayacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 20:04 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 20:09
Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlıyor!

Almanya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları yarın görkemli açılış töreniyle başlayacak. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na katılan 190 ülkeden 7 bin sporcu ve ortalama 300 bin ziyaretçi Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek açılış seremonisinde yerini alacak. 12-15 Haziran tarihleri arasında, Berlin 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'na seyahat eden 19 ülke, Almanya genelinde 'Ev Sahibi Şehirler' olarak seçilen yerlerde ağırlandı.

Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na katılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, 12 Haziran'da Almanya'ya gitti. Almanya'nın Stralsund şehrinde karşılanan milliler, Almanya'nın düzenlediği 'Ev Sahibi Şehirler' programı kapsamında çeşitli kültürel geziler ve eğlenceli aktivitelere katıldı. Dünya Yaz Oyunları öncesi sporcuların ülkeye uyum sağlaması amacıyla yapılan programın ardından ay-yıldızlılar, Berlin'e gitmek üzere Almanya'nın Stralsund şehrinden ayrıldı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, ilk kez 1983 yılında Dünya Yaz Oyunları'na katıldı. Dünya Yaz Oyunları tarihinde bugüne kadar toplamda 10 kez katılan milliler, özel sporcularıyla çeşitli başarılara imza attı. 16. kez düzenlenen Dünya Yaz Oyunları'na Özel Olimpiyatlar Türkiye 11. kez katılım sağlayacak. Türkiye, 3x3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında, 4 kadın, 7 erkek olmak üzere toplamda 11 sporcuyla mücadele edecek.

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