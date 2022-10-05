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Türkiye 5-0 Meksika (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ampute Milli Takımı çeyrek finalde!

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 21:19 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 21:35
Türkiye 5-0 Meksika (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ampute Milli Takımı çeyrek finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

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