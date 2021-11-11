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Yunanistan - İspanya: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Siopis ve Pelkas maçta forma giydi

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... İspanya, B Grubu 9. maçında deplasmanda Yunanistan'a ile kozlarını paylaştı. Mücadele İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonsporlu Siopis ve Fenerbahçeli Pelkas maçta forma giydi. İşte tüm detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:40
Yunanistan - İspanya: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Siopis ve Pelkas maçta forma giydi

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu. Mücadele İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada penaltıdan Pablo Sarabria kaydetti.

Trabzonsporlu Manolis Siopis karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli Pelkas ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte İspanya 16 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 9 puanda kaldı.

Grubun 8. ve son haftasında İspanya sahasında İsveç'i konuk edecek. Yunanistan ise Kosova'yı ağırlayacak.

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU

İspanya: 16
İsvaç: 15
Yunanistan: 9
Gürcistan: 7
Kosova: 4

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