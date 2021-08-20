Türkiye-Ukrayna maçı CANLI | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın ikinci hafta mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Ukrayna'nın karşısına çıkıyor. Türkiye - Ukrayna voleybol maçının canlı skoru fotomac.com.tr'de...

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2. SET OYNANIYOR: Türkiye 13 - 13 Ukrayna

1. SET SONUCU: Türkiye 25 - 14 Ukrayna

TÜRKİYE - UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye'nin Ukrayna'yla karşı karşıya geldiği maç, TSİ 20.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.