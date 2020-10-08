Haberler Avrupa’dan Futbol Norveç 1-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

Euro Play-Off C müsabakasında ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden zorlu mücadeleyi Sırbistan Sergej Milinkovic-Savic'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve play-off finaline yükseldi. Haaland ve Sörloth'lu ise dev turnuvaya play-off'ta veda etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 00:46
Norveç 1-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

Euro Play-Off C maçında ile kozlarını paylaştı.

Ullevaal'de oynanan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmalara giden zorlu karşılaşma Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sırplara galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. 'in tek sayısına ise Mathias Normann imza attı.

SÖRLOTH VE HAALAND EURO 2020'DE YOK

'da gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran bırakan Haaland zorlu Sırbistan karşısında ağları havalandıramadı. 'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth'da 120 dakika sahada kalmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

CİMBOM'UN YILDIZLARI SAHNE ALDI

'ın sezon başında kadrosuna Omar Elabdellaoui karşılaşmada 116 dakika sahada kaldı. Bir diğer Galatasaraylı Linnes de 105'inci dakikada soyuna girdi.

BİZE ULAŞIN