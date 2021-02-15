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Özel sporcular memleketleri 'da çiçeklerle karşılandı!

'nin kentinde düzenlenen 'sine katılan özel sporcular, memleketleri 'a döndü.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
Özel sporcular memleketleri Samsun'da çiçeklerle karşılandı!

Yarışlarda gümüş madalya kazanan ile ve A barajını geçme başarısı gösteren için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende Müdürü ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, milli sporcular ile antrenörlerine çiçek verdi.

Kasapoğlu, AA muhabirine, 3 sporcunun başarısıyla onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Devletin sporculara büyük destek verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu başarının ardında devletimizin sunduğu imkanlar var." dedi.

Doğan da başarılı sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti.

Paralimpik branşlar sorumlusu ise "Samsun olarak 3 sporcumuz da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları barajını geçti. Bu bizim için ilk oldu. Burada büyüklerimiz bizi karşıladı, çok mutlu olduk. Bu başarılarımız kapalı kapılar arkasındaki çocuklara inşallah örnek olur." diye konuştu.

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