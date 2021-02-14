Türk sporcular 8 madalya ile döndü! Yeni hedef...

Birleşik Emirlikleri, 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Grand Prix 12. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası sona erdi. Pandemi sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvada Türkiye'yi üç federasyona bağlı 23 sporcu temsil etti. Şampiyonada Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından milli takıma seçilen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcu yer aldı.

3 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA

4 gün süren müsabakalarda zorlu rakiplerine karşı ter döken sporcular, büyük başarıya imza attı. Sporculardan Hamide Doğangün 100 metrede 17 saniyelik, 400 metrede 57 saniyelik, 800 metrede ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle her üç kategoride birinci olarak altın madalya kazandı.

Zübeyde Süpürgeci ise 100 metrede 18 saniyelik ve 400 metrede ise 1 dakika 3 saniyelik koşusuyla iki kategoride de ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Zeynep Acet de 100 metrede 18 saniyelik ve 400 metrede 1 dakika 7 saniyelik başarısıyla bronz, 800 metrede 2 dakika 14 saniyelik başarısıyla da gümüş madalyayı hak etti. Erkekler F46 branşında gülle atmada ülkemizi temsil eden Hamza Doğan da dördüncülük başarısı gösterdi.

YENİ HEDEF TOKYO

Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tokyo Olimpiyatları öncesi bu büyük turnuvada başarıyla ilçemizi ve ülkemizi temsil eden sporcularımız yürekten kutluyorum. Türkiye'nin adını yurtdışında en iyi yerlere taşımaya devam ediyorlar. İnşallah bu zaferden sonra yeni hedefimiz Tokyo. Orada da kendilerine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Madalyalarını alan milli sporcular bugün Türkiye'ye döndü.