Haberler Diğer Milli Takımlar İskoçya Milli Takımı'nda 3 pozitif vaka

'nda 3 pozitif vaka

play-off turu yarı finalinde bu akşam 'le karşılaşacak olan 'na corona virüs engeli geldi. , ve 'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan İskoçya Federasyonu, oyuncuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını belirtti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:57
İskoçya Milli Takımı'nda 3 pozitif vaka

İskoçya Milli Takımı'nda , ve 'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında corona virüs test sonucu pozitif çıkan Southamptonlı Armstrong, Arsenalli Tierney ve Celticli Christie'nin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Söz konusu futbolcular, İskoçya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () play-off turu yarı finalinde bu akşam 'le oynayacağı karşılaşma ile Uluslar Ligi'nde Slovakya ve Çekya karşısında görev alamayacak.

Futbolcuların yanı sıra yeni tip corona virüse yakalandığı tespit edilen birer fizyoterapist ve masör de karantinaya alındı.


BİZE ULAŞIN