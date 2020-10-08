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0-0 | MAÇ SONUCU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunun yarı final maçlarında sonuçlar belli oldu. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen için kalan son 4 bileti alabilmek adına karşılaşan ekiplerden - mücadelesinde gülen taraf İskoçya oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 00:45
İskoçya 0-0 İsrail | MAÇ SONUCU

Play-off yarı final karşılaşmasında ile karşılaşan sahadan mağlubiyetle ayrılarak Euro 2020'ye katılma hakkını kaybetti. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikalarında da sessizlik bozulmadı. Penaltı vuruşları sonrası İskoçya rakibine 5-3 üstünlük sağlarken, play-off finaline yükseldi.

Bu skor sonrası, İskoçya play-off finalinde grubun bir diğer mücadelesinde Norveç'i 2-1 mağlup eden ile karşı karşıya gelecek ve kazanan EURO 2020 bileti alacak.

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