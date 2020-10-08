İskoçya 0-0 İsrail | MAÇ SONUCU

Euro 2020 Play-off yarı final karşılaşmasında İskoçya ile karşılaşan İsrail sahadan mağlubiyetle ayrılarak Euro 2020'ye katılma hakkını kaybetti. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikalarında da sessizlik bozulmadı. Penaltı vuruşları sonrası İskoçya rakibine 5-3 üstünlük sağlarken, play-off finaline yükseldi.

Bu skor sonrası, İskoçya play-off finalinde grubun bir diğer mücadelesinde Norveç'i 2-1 mağlup eden Sırbistan ile karşı karşıya gelecek ve kazanan EURO 2020 bileti alacak.