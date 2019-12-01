Yiğit Kerem’den Portekiz maçında 1 gol 1 asist - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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’den maçında 1 gol 1 asist

Yiğit Kerem’den Portekiz maçında 1 gol 1 asist

Futbol Kulübünün genç futbolcusu çıktığı maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.

Milli Takımı, 'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası son maçında 'i 4-3 mağlup etti. Futbol Kulübünün genç futbolcusu , 14. dakikada gol perdesini açarken, 1 golün de hazırlayıcısı olarak gelecek için umut verdi.

  1. 01.12.2019
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