Ampute Milliler şampiyonluk hikayesini anlattı
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, TSYD Antalya Buluşması’nda başarı hikayesini anlattı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
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Gaziantep'ten Cenk açıklaması
Toplam 2
Yorum
muhitttin Cenk hayır kurumu mu da Gaziantep'e para verecek?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 5
Yorum
Fb_44 Hocayı eleştirenler şuanda takıma kaç genç kazandırdığını ve Salihi o dönem patlatıp Romanya gönderdiğini hatırlayıp, afaki konuşmasınlar :)
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Beşiktaş'ta forvete alternatif isim
Toplam 3
Yorum
yaş en az 40 yaşında ama daha fazla gösteriyor. ülkede şiddetli yağmurların olduğu bir yılda harmanlar toplanmadan 1 ay önce doğmuş :):)
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