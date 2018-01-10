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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ampute Milliler şampiyonluk hikayesini anlattı

    Ampute Milliler şampiyonluk hikayesini anlattı

    olan ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, TSYD Antalya Buluşması’nda başarı hikayesini anlattı.

    54. TSYD Antalya Buluşması'nda ikinci gün 'Tek Ayak, Tek Yürek, Tek Hedef Gururumuz ' isimli oturum ile başladı. Oturuma olan Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Antrenör Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak, futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Ömer Güleryüz ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar şampiyonluğun başarı hikayesinin yanı sıra yaşanan zorluk ve sıkıntılardan bahsetti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
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