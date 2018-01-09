Şampiyonlar Eskişehirspor'u ziyaret etti
Türkiye Ampute Milli Takım oyuncuları, Eskişehirspor'u ziyaret etti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:08
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
Toplam 3
Yorum
ÖMER CEVHER BİR ZAMANLAR TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ OLAN ONUR KIVRAK, ŞİMDİ TÜRKİYENİN EN KÖTÜ KALECİSİDİR. ARTIK BUNU KABULLENİP ONUR DEVRİNİ KAPATMALI
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
metinn sanirim sn terim gitmesini istiyor selcuktan ne fazlasi var diyen kimdi bence gule gule diyelim Ndiaye ye
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
öğretici ingilizler paraya para demiyor 50 milyon euro verirlerse verilsin ! 18 milyon euroya 2019 sonunda alırlar ancak !
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