;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar 'u ziyaret etti

    Şampiyonlar <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'u ziyaret etti

    Türkiye Ampute oyuncuları, 'u ziyaret etti.

    Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , bugün sürpriz ziyaretçilerini ağırladı. Avrupa Şampiyonu Ampute oyuncuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan ve Alican Kuruyamaç, Eskişehirsporu kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Milli oyuncuları Teknik Direktörü Yücel İldiz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan ve golcü oyuncu karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, başarı dileklerinde bulunuldu.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar 'u ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN