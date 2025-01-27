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Haberler Diğer Ligler İran'daki futbol maçında tribünde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı

İran'daki futbol maçında tribünde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı

İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi futbol takımları arasında oynanan maçta tribünlerde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 11:11
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İran'daki futbol maçında tribünde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi konuya ilişkin bilgi vererek, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.

Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Traktör'ü konuk etmiş, Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadelede 2-0 galip gelmişti.

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