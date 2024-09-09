Ajeti Bodrum’da

Bodrum FK, Rumen ekibi Cluj'de forma giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, bu hafta resmi imzayı atacak. Cluj'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.84'lük savunmacı için bonservis ödenip ödenmeyeceği ise açıklanmadı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Adana Demir- Cluj maçında Arlind Ajeti'yi sportif direktörüne işaret ederek 'Bunu alıyoruz' demişti. Ancak o dönem taraflar anlaşamamıştı. Ajeti, 1 yıl sonra Türkiye'ye geliyor ancak Bodrum FK'ya...