Haberler Diğer Ligler

Ajeti Bodrum’da

Bodrum FK, Rumen ekibi Cluj'de forma giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajeti Bodrum’da

Bodrum FK, Rumen ekibi Cluj'de forma giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, bu hafta resmi imzayı atacak. Cluj'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.84'lük savunmacı için bonservis ödenip ödenmeyeceği ise açıklanmadı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Adana Demir- Cluj maçında Arlind Ajeti'yi sportif direktörüne işaret ederek 'Bunu alıyoruz' demişti. Ancak o dönem taraflar anlaşamamıştı. Ajeti, 1 yıl sonra Türkiye'ye geliyor ancak Bodrum FK'ya...

Reklam
F.Bahçe'den Medina için flaş şart!
DİĞER
Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'a sol bek piyangosu!
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 07:37
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 00:11
Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! 00:11
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 00:11
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 00:11
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 00:11