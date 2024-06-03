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Milli kick boksçu Melek Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu

Son dakika spor haberleri... Milli kick boksçu Melek Yiğit, ağustos ayında Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:07
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Milli kick boksçu Melek Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu

-Milli kick boksçu Melek Yiğit, ağustos ayında Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melek Yiğit, tekvando ve kick boks yapan babasına özenerek 5 yaşında sporla ilgilenmeye başladı.

Yaklaşık 4 yıldır tekvando ve kick boks eğitimi alan genç sporcu, geçen ay İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu, antrenörü ve babası İbrahim Yiğit yönetiminde yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürüyor.

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan Melek Yiğit, AA muhabirine, organizasyon sürecinin yorucu ve yoğun olduğunu söyledi.

Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını belirten Melek, "Antrenmanlarım yorucu geçiyor ama şampiyona sürecinde karşılığını güzel bir şekilde aldım ve Dünya Kupası'nda ikinci oldum. Süreç zorluydu ve müsabakalarda zorlu rakiplerim vardı. Tüm maçları aldım ve finale çıktım fakat finalde istediğimiz sonucu elde edemedim." ifadelerini kullandı.

"BABAMIN ANTRENÖRÜM OLMASI DERECELER ALMAMI SAĞLIYOR"

Melek Yiğit, turnuvalarda antrenörlüğünü babasının yaptığını dile getirdi.

Müsabaka ve antrenman dışında "baba kız" gibi olduklarını anlatan Melek, şöyle konuştu:

"Müsabaka ve antrenman zamanlarında hocam oluyor ve daha ciddi oluyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz, bu da 4-5 saat sürüyor. Babamın antrenörüm olması sosyal hayatımı etkilemiyor, aksine benim açımdan daha da iyi oluyor. Onun sayesinde spora daha çok yöneliyor ve tutunuyorum. Babamın antrenörüm olması dereceler almamı sağlıyor. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Benim için bir gelecek hazırlıyor, her zaman benim için uğraşıyor."

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gözünün kürsünün zirvesinde olduğunu dile getiren Melek Yiğit, "Dünya Şampiyonası'nda hem Türkiye'nin hem de Niğde'nin adını duyurup, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Melek Yiğit, bundan sonraki uluslararası organizasyonlara katılabilmek için çok çalışacağını, hem boks hem de kick boksta dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı istediğini kaydetti.

"ÇABALARIYLA DAHA ÇOK BAŞARI ELDE EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Melek'in antrenörü ve babası İbrahim Yiğit, kızının zor bir sporcu olduğunu, sürekli antrenman yapmak istediğini dile getirdi.

Bu durumun kendini zorladığını anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Melek çok çalışıyor, çabalıyor, kendisi bir şeyler başarmak, başarısının üstüne bir şeyler katmak istiyor. Çabalarıyla daha çok başarı elde edeceğine inanıyoruz. Sporcumuz önümüzdeki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ve Niğde'yi en iyi şekilde temsil edecek."

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