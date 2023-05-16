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Mbappe'ye set

Mbappe ile Real Madrid arasındaki transfer hareketinin tekrar başlayabileceği öne sürülmüştü, ancak Vinicius'un güncel performansı anlaşma umutlarını bir kez daha bitirmiş olabilir. Vinicius göz kamaştırıcı bir form sergiliyor ve dünya futbolunun zirvesine yükselişi, Madrid'in Mbappe'ye ilgisini önemli ölçüde azalttı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Mbappe'ye set
Mbappe ile Real Madrid arasındaki transfer hareketinin tekrar başlayabileceği öne sürülmüştü, ancak Vinicius'un güncel performansı anlaşma umutlarını bir kez daha bitirmiş olabilir. Vinicius göz kamaştırıcı bir form sergiliyor ve dünya futbolunun zirvesine yükselişi, Madrid'in Mbappe'ye ilgisini önemli ölçüde azalttı.
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