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Geri dönecek!

Barcelona nihayet! Barcelona Başkanı Laporta, “Messi’yi Barcelona’ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Geri dönecek!

Arabistan ekibiyle anlaştığı iddia edilen Lionel Messi için flaş bir açıklama geldi. Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu yaz Arjantinli yıldızı geri getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Barça'nın La Liga şampiyonluğunu kazanmasından sonra Jijantes'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Leo Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

2 YILLIK OLACAKTI

Başkan Yardımcısı Rafa Yuste de Carrusel ile yaptığı görüşmede şunları ekledi: "Messi? Bugün La Liga'yı kutlayan pek çok adamın çok iyi bir arkadaşı… Eminim çok mutludur! Messi'nin geri dönmesini çok isterim." Daha önce Messi'nin Al-Hilal ile 2 yıllığına anlaştığı ileri sürülmüştü. Fransız basınında tecrübeli yıldızın Suudi Arabistan'da 400 milyon euro kazanacağı yazılmıştı.

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