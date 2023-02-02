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Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heitinga oldu!

Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax'ta teknik direktörlük görevine eski futbolcu John Heitinga getirildi. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 21:39
Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heitinga oldu!

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax'ta teknik direktörlük görevine, eski futbolcu John Heitinga getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle geçen hafta görevine son verilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in yerine Heitinga'nın, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen 39 yaşındaki Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 87 maçta 7 gole imza atan Heitinga, profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların, antrenörlüğünü üstlenmişti.



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