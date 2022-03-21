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SPOR HABERİ - Rosario Central - Newell's Old Boys maçında görüşmemiş olay! Sahaya el bombası atıldı

Spor haberi... Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı. Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:46
SPOR HABERİ - Rosario Central - Newell's Old Boys maçında görüşmemiş olay! Sahaya el bombası atıldı

Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.

Yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.

Newell's Old Boys derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario CentralJuan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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