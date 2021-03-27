Aktüel haberler

Fenerbahçe'nin konuğu Hatay

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı bugün başlayacak. Günün ilk maçında normal sezonu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe, 14.00'te Hatay BŞB'yi konuk edecek. Diğer maçta ise Ormanspor, 16.30'da Çankaya Üniversitesi'ni ağırlayacak. Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

Alonso'dan ters köşe

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun M.Gladbach'la anlaştığı iddia edilmişti. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Real Sociedad B takımıyla sözleşmesini 2022'ye kadar uzatarak herkesi şaşırttı. 39 yaşındaki hoca, daha önce Real Madrid'in altyapısında da görev yaptı.

Formulada start günü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, bugün 18.00'de Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarıyla başlayacak. 57 turluk yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek. Geçen yol pilotlar, Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Furkanlı 76'ers coştu

NBA'de Doğu Konferansı lideri 76'ers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-101 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 6 sayılık katkı sağladı. Danny Green 28 sayı, 5 ribaunt, Seth Curry ise 19 sayı, 2 asistle galibiyeti getiren isimler oldu.

'Tarih yazıyoruz'

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun tarihi günler yaşamaya devam edeceğine inandığını söyledi. Üstündağ, "Yeşilyurt çok anlamlı bir şampiyonluk elde etti. Vakıfbank da Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak ülkemizi gururlandıracak" dedi.

Tokyo'da geri sayım

2020 Tokyo Olimpiyatları'na şu ana kadar 11 branşta 65 milli sporcu katılma hakkı elde etti. Temmuz ayına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. 2016 Rio Olimpiyatları'na 103 milli sporcu ile katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmıştı.

Heyecan sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan, 26. hafta maçlarıyla devam edecek. Günün ilk karşılaşmasında lider Anadolu Efes, saat 13.00'te Petkimspor'u konuk edecek. Günün programı şöyle: 15.15: Tofaş- Gaziantep, 17.30: Karşıyaka- Bursaspor, 20.00: Bahçeşehir Koleji-Ormanspor.