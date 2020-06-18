Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon ilan edildi!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Azerbaycan Premier Ligi için flaş bir karar alındı. Karara göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bitmesine 8 hafta kalan Azerbaycan Premier Ligi'nin tamamlanması yönünde karar aldı.
AFFA Yürütme Kurulu toplantısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan Premier Lig'in sona erdirilmesi, sezon şampiyonunun ve UEFA kupalarına katılacak takımların mevcut puan durumuna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.
Karara göre 20 hafta devam eden lig sıralamasında 45 puanla birinci olan Karabağ takımı şampiyon oldu. Karabağ takımı ülkeyi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
37 puanla ikinci olan Neftçi ile 30 puanla üçüncü olan Keşle takımları ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
AFFA, Azerbaycan Kupası maçlarının da oynanmaması yönünde karar aldı. Yarı final ve final maçları oynanmayan kupa, galipsiz olarak sonuçlandı. Bu nedenle, Premier Lig'de 4. sırada olan Sumgayıt takımı da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Yetkililer, 10 takımının bulunduğu Premier Lig'de bu sezon hiçbir takımın küme düşürülmemesi yönünde de mutabık kaldı.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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