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18 Haziran 2020, Perşembe
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Premier Ligi'nde şampiyon ilan edildi!

Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon ilan edildi!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Premier Ligi için flaş bir karar alındı. Karara göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu (), bitmesine 8 hafta kalan Azerbaycan Premier Ligi'nin tamamlanması yönünde karar aldı.

Yürütme Kurulu toplantısında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 'in sona erdirilmesi, sezon şampiyonunun ve kupalarına katılacak takımların mevcut puan durumuna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Karara göre 20 hafta devam eden lig sıralamasında 45 puanla birinci olan Karabağ takımı şampiyon oldu. Karabağ takımı ülkeyi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

37 puanla ikinci olan Neftçi ile 30 puanla üçüncü olan Keşle takımları ise UEFA 'nde mücadele edecek.

AFFA, Azerbaycan Kupası maçlarının da oynanmaması yönünde karar aldı. Yarı final ve final maçları oynanmayan kupa, galipsiz olarak sonuçlandı. Bu nedenle, Premier Lig'de 4. sırada olan Sumgayıt takımı da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Yetkililer, 10 takımının bulunduğu Premier Lig'de bu sezon hiçbir takımın küme düşürülmemesi yönünde de mutabık kaldı.

  1. 18.06.2020
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