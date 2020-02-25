Vitraspor 3 puanı 2 golle aldı!
Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden Vitraspor, evinde net bir galibiyet aldı. Yeşilköyspor karşısında 2-0 kazanarak puanını 20'ye çıkardı. Yeşilköyspor ise 16 puanda kaldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor'u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.
BAL 9'uncu grup 19'uncu hafta müsabakasında düşme hattında yer alan Vitraspor ile Yeşilköyspor Bozüyük 1. Nolu Saha'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Maça taraftar desteği ile başlayan Vitraspor ilk dakikalarda bulduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Rakip Yeşilköyspor'un da üstünlük kurmak yakaladığı gol pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. İkinci yarıya da daha atak bir futbolla başlayan Vitraspor maçın 72'inci dakikasında oyuna sonradan giren Furkan Taşçı ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren Vitraspor maçın 88'inci dakikasında Furkan Taşçı gibi oyuna sonradan giren Osman Seferoğlu ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Alınan galibiyet sonrası puanını 20'ye çıkran Vitraspor rahat bir nefes alırken, Yeşilköyspor ise, 16 puanda kaldı. 14 takımlı ligde 2 takım bir alt lig düşerken, en altında 11 puanla Paumukovaspor bulunurken, onun bir üstünde 15 puanla Kalaycıspor yer alıyor.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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