Salih Kartal süresiz kadro dışı bırakıldı! Haksız...
Siverek Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Salih Kartal yönetim kararı ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Kartal, "Verdiğim bu kadar emeğe rağmen beni kadro dışı bırakabiliyorlarsa başım gözüm üstüne diyorum. Bunları da Allah'a havale ediyorum" dedi.
Siverek Belediyespor yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Salih Kartal, haksız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını söyledi.
Siverek Belediyespor'a 2018-2019 yılı sezon başında transfer olan orta saha oyuncusu Salih Kartal, yönetimin aldığı kararla süresiz kadro dışı bırakıldı. Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siverek Belediyespor takım oyuncularından Salih Kartal, disiplinsiz davranışlarından dolayı Siverek Belediye Spor Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kulübümüzden hiçbir alacağı bulunmamaktadır. Tüm halkımıza duyurulur" denildi. Kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Salih Kartal da bir açıklama yaparak, haksız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını iddia etti. Kartal, "İki yıl boyunca çok fedakarlıklar yaparak bu takıma hizmet ettim, emek verdim. Alınan bu karara kırgınım. Verdiğim bu kadar emeğe rağmen beni kadro dışı bırakabiliyorlarsa başım gözüm üstüne diyorum. Bunları da Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kulandı. Bölgesel Amatör Liginde 3. sırada yer alan Siverek Belediyespor Kulübü, son zamanlarda futbolculara olan borçlarla gündeme gelmiş ve başkan ile yönetimi de istifa etmişti.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Salih Kartal süresiz kadro dışı bırakıldı! Haksız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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