Salihli Belediyespor BAL’a kenetlendi
Süper Amatör play-off ilk maçında Cumartesi günü deplasmanda Sarıgöl Belediyespor’un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’e(BAL) kenetlendi.
4 takımın mücadele edeceği yepyeni bir ligin başlayacağını vurgu yapan Teknik Direktör Başaran, "Zor geçecek olan play-off liginin sonunda ise Bölgesel Amatör Lig var. Biz normal lige göre zorlu geçecek olan lig sonrası adımızı BAL'a yazdırmak için teknik ekip, futbolcularımız ve taraftarlarımızla birlikte kenetlendik" dedi.
Play-ofta her karşılaşmanın final havasında geçeceğini belirten Başaran, "Biz Salihli Belediyespor olarak taraftarımıza seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz. 6 maç sonrasında da lig öncesindeki hedefimize ulaşıp, adımızı BAL'a yazdırarak bunu Belediye Başkanımız Zeki Kayda başta olmak üzere Salihli'ye hediye etmek istiyoruz. Bizim taraftarımızdan isteğimiz ise final havasında geçecek olan her maçta bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.
Başaran, play-off maçlarının centilmence ve sakatlıksız bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Salihli Belediyespor BAL’a kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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