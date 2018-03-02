Salihli Belediyespor BAL’a kenetlendi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    BAL’a kenetlendi

    Salihli Belediyespor BAL’a kenetlendi

    Süper Amatör play-off ilk maçında Cumartesi günü deplasmanda Sarıgöl Belediyespor’un konuğu olacak olan ’e(BAL) kenetlendi.

    Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu lider tamamlayan , play-off ilk karşılaşmasında oynayacağı Sarıgöl Belediyespor maçı hazırlıklarını Belediye Tesislerinde Teknik Direktör Adem Başaran ve yardımcı Antrenör Murat Kahraman yönetiminde sürdürüyor.

    4 takımın mücadele edeceği yepyeni bir ligin başlayacağını vurgu yapan Teknik Direktör Başaran, "Zor geçecek olan play-off liginin sonunda ise var. Biz normal lige göre zorlu geçecek olan lig sonrası adımızı BAL'a yazdırmak için teknik ekip, futbolcularımız ve taraftarlarımızla birlikte kenetlendik" dedi.

    Play-ofta her karşılaşmanın final havasında geçeceğini belirten Başaran, "Biz Salihli Belediyespor olarak taraftarımıza seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz. 6 maç sonrasında da lig öncesindeki hedefimize ulaşıp, adımızı BAL'a yazdırarak bunu Belediye Başkanımız Zeki Kayda başta olmak üzere Salihli'ye hediye etmek istiyoruz. Bizim taraftarımızdan isteğimiz ise final havasında geçecek olan her maçta bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.

    Başaran, play-off maçlarının centilmence ve sakatlıksız bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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