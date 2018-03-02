Kars 36 Spor dayanışma yemeği – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Kars dayanışma yemeği

    Kars 36 Spor dayanışma yemeği

    (BAL) Ligi’nde Kars’ı temsil eden Kars yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları taraftarların düzenlendiği dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

    Kars 'lu sporcularla Nostalji Kafe'de düzenlenen dayanışma yemeğinde buluşan taraftarlar, sporculardan şampiyonluk sözü aldı. Sazlı-sözlü ve birlik, beraberlik mesajlarının verildiği yemekte, Karslı siyasi, bürokrat, işadamı ve Karslıyım diyen herkesin takıma destek vermesi istendi.
    Kars 36 Spor'un çok zor şartlarda şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkat çekilen yemekte, taraftarlar hiçbir dönem Kars 36 Spor'un bu kadar yalnız bırakılmadığını belirttiler.

    Harbiler 36 ve Kafkas Beyleri taraftar gruplarının verdiği yemeğe katılan Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreteri Alpaslan Yüce, Kars 36 Spor'u şampiyonluk yarışında başarılar diledi. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın üniversite spor tesislerinin kapılarını yeşil beyazlı ekibe sonuna kadar açtığını hatırlatan Yüce, Kars 36 Spor'un bu sezon Spor Toto 3'üncü ligine çıkacağına inandığını söyledi.
    Yöresel aşıkların seslendirdiği bir birinden güzel türkülere eşlik eden sporcular, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde misafir edeceği Bahçecik Spor maçı öncesinde moral buldu.

    Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, taraftarların düzenlediği yemekte bir araya geldiklerini, güzel yemekten dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini belirtti.

    Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Bir birinden zorlu maçlar oynuyoruz. Her maçımız final havasında geçiyor. Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımıza bakıyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor. Çok ince düşünmüşler. Bahçecik maçı öncesinde düzenlenen yemek bizi ziyadesiyle memnun
    etti. Yemekte emeği geçen herkese teşekkür ediyor" dedi.

    Artık herkesin Kars'ın takımına sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken taraftarlar, "Bizler Kars'a gönül vermiş, Kars'ın sporuna gönül vermiş insanlarız. Biz isteriz ki, Kars'ın sporuna herkes destek olsun, herkes gönül versin, herkesin çorbada tuzu olsun. Ama maalesef biz hiç kimseden bu desteği görmüyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Gelin el birliği takımı 3'üncü lige taşıyalım" diye konuştular.

    Kars 36 Spor dayanışma yemeğinde sporcularla taraftarlar bir süre bir birleriyle sohbet etti. Futbolcular aşıkların seslendirdiği türküler adeta Bahçecik maçı öncesinde moral depoladı. Gece geç saatlere kadar süren yemek sonrasında sporcuların neşeli olmaları gözlerden kaçmadı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:36
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