Kars 36 Spor dayanışma yemeği
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Kars’ı temsil eden Kars 36 Spor yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları taraftarların düzenlendiği dayanışma yemeğinde bir araya geldi.
Kars 36 Spor'un çok zor şartlarda şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkat çekilen yemekte, taraftarlar hiçbir dönem Kars 36 Spor'un bu kadar yalnız bırakılmadığını belirttiler.
Harbiler 36 ve Kafkas Beyleri taraftar gruplarının verdiği yemeğe katılan Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreteri Alpaslan Yüce, Kars 36 Spor'u şampiyonluk yarışında başarılar diledi. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın üniversite spor tesislerinin kapılarını yeşil beyazlı ekibe sonuna kadar açtığını hatırlatan Yüce, Kars 36 Spor'un bu sezon Spor Toto 3'üncü ligine çıkacağına inandığını söyledi.
Yöresel aşıkların seslendirdiği bir birinden güzel türkülere eşlik eden sporcular, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde misafir edeceği Bahçecik Spor maçı öncesinde moral buldu.
Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, taraftarların düzenlediği yemekte bir araya geldiklerini, güzel yemekten dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini belirtti.
Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Bir birinden zorlu maçlar oynuyoruz. Her maçımız final havasında geçiyor. Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımıza bakıyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor. Çok ince düşünmüşler. Bahçecik maçı öncesinde düzenlenen yemek bizi ziyadesiyle memnun
etti. Yemekte emeği geçen herkese teşekkür ediyor" dedi.
Artık herkesin Kars'ın takımına sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken taraftarlar, "Bizler Kars'a gönül vermiş, Kars'ın sporuna gönül vermiş insanlarız. Biz isteriz ki, Kars'ın sporuna herkes destek olsun, herkes gönül versin, herkesin çorbada tuzu olsun. Ama maalesef biz hiç kimseden bu desteği görmüyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Gelin el birliği takımı 3'üncü lige taşıyalım" diye konuştular.
Kars 36 Spor dayanışma yemeğinde sporcularla taraftarlar bir süre bir birleriyle sohbet etti. Futbolcular aşıkların seslendirdiği türküler adeta Bahçecik maçı öncesinde moral depoladı. Gece geç saatlere kadar süren yemek sonrasında sporcuların neşeli olmaları gözlerden kaçmadı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:36
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Kars 36 Spor dayanışma yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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