Serhat Ardahanspor'a destek gecesi düzenlendi

Gündoğdu düğün salonunda düzenlenen geceye Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy , Rektör Mehmet Biber, Kulüp Başkanı Özer Kutlu Ünal , Oda Başkanları, STK Temsilcileri, iş adamları, kent esnafı ve sporseverler katıldı.Gecede konuşan Vali Bilmez, "Takımımız bu sene iyi bir başarı sergiledi. Bu başarıda desteği olan herkese Ardahan halkı adına teşekkür ediyoruz. Takımın bu başarısında kulüp başkanının desteğini hepimiz biliyoruz. Bugün ise hepimizin bu takıma sahip çıkma zamanıdır. Biz takımımız için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Ardahanlıların da maddi manevi desteklerini takımımızdan eksik etmeyeceğine inanıyorum" dedi.Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, "Bugün burada çok yürekli bir grubun olduğunu görüyoruz. Yürekli insanlarsınız. Yürekli insanlar çok şeye imza atarlar. Serhat Ardahanspor 'un BAL liginde oynamasıyla birlikte Ardahan'da tribünler dolmaya başladı, futbolcular Ardahan'da profesyonel nitelikler göstermeye başladı. Uzun bir kış mevsimi yaşayan şehrimizde elbette ki her hafta sonu bir etkinliğin olması Ardahan'ımızın tamamına heyecan katmıştır. Her hafta bir spor etkinliği olmuştur. Bu işe gönüllerini koyarak bu güne kadar katkısı olan kurucu başkanımıza, desteklerini esirgemeyen yönetimine, taraftarına ve bu güne kadar her hafta her türlü sıkıntıları göğüsleyerek futbolcuyla buluşan, kulübün dertleriyle dertlenen ve ciddi bir maddi katkıda bulunan başkan Özer beye de teşekkür etmek istiyorum.Biz Ardahanlılar olarak, kulübün taraftarları olarak, belli bir yere gelmiş, emek harcanmış ve ligin ilk yarısını birinci olarak kapatmış takımımızın bu süreçte yanında olmamız, desteklememiz lazım. Kulübümüze yardım toplamak için gerekli izinleri aldık. İl içinde ve il dışında yüreğini Ardahan'a katan değerli iş adamlarımızın yardımlarını bekliyoruz.Bu katkı Ardahan için önemlidir. Ardahan halkı nüfusuna, parasına bakılmaksızın, gerek Bosna'da, gerek Çeçenistan'da, gerek yurtdışında ki mazlumların dertleriyle dertlenmede yardımda bulunmuştur. Ardahanlı her zaman kendisini kanıtlamıştır. Dolayısıyla bugün kendimize yardım edeceğiz, miktar azda olsa gönlümüzü kattığımız sermayemizi ortaya koyacağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yardımlarınız, destekleriniz için de ayrıca minnettar olduğumu belirtiyorum" diye konuştu.Kulüp Başkanı Özer Kutlu Ünal da, "Bu takım hepimizin takımıdır. İlk yarıyı lider tamamlayan takımımızın ikinci yarıyı da lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum. Bizlere destek veren, gönlünü ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.