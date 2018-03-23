Sümbül Engelliler play-off’ta
Bölgesel Lig D Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 55-29’luk bir skorla mağlup ederek, play-off’a çıkmayı başardı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:16
-
Alacaklılar kapıda!
Toplam 1
Yorum
görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
-
Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 15
Yorum
34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
-
“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Toplam 1
Yorum
Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
Sümbül Engelliler play-off’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.