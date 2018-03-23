Sümbül Engelliler play-off’ta

Bölgesel Lig D Grubunda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 55-29’luk bir skorla mağlup ederek, play-off’a çıkmayı başardı.

Hakkari Sümbül Engeliler Spor Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, sezonun 11. haftasını geride bırakan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübünün böylelikle play-off biletini de cebine koymuş olduğunu söyledi. Ertuş, "Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Siverek Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 55-29'luk bir skorla mağlup etti. Bu başarının sezon başında Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın kulübe vermiş olduğu maddi ve manevi desteğin bir tezahürü olduğunu, bundan dolayı kendilerine müteşekkiriz. Ayrıca canla başla sahada mücadele eden sporcularımızı ise tebrik ederiz" şeklinde konuştu.