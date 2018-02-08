Kura çekimi 14 Şubat'ta
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken, son 16 turuna kalan ekiplerle, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek takımlar belirlendi.
Toplam 4 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarında ilk 4 sırada yer alan 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda 8 ekip de FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nu lider tamamlarken, A Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ile C Grubu'ndaki Banvit kendilerine ikinci sırada yer buldu. B Grubu'nu yedinci sırada bitiren Gaziantep Basketbol ise Avrupa kupalarına veda etti.
- Son 16 turu
A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), PAOK (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda Banvit'in yanı sıra Strasbourg (Fransa), AEK (Yunanistan), medi Bayreuth (Almanya), D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan'ın yanı sıra CEZ Nymburk (Çekya), Nanterre (Fransa) ve Stelmet Enea Zielona (Polonya) son 16 turunda mücadele etme hakkını elde etti.
Dinamo Sassari, Umana Reyer, Sidigas Avellino (İtalya), Juventus Utena (Litvanya), Ventspils (Letonya) ve Oostende (Belçika) ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. FIBA Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Fransız temsilcisi Elan Chalon ile İspanyol Movistar Estudiantes, organizasyonda yer almayı istemedikleri için kupadan çekildi.
- Kura çekimi 14 Şubat'ta
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 14 Şubat Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.
Son 16 turunda gruplarını birinci sırada bitiren ekipler, 4. durumdaki takımlarla, ikinciler ise üçüncülerle eşleşecek. Aynı grupta yer alan ekipler son 16 turunda birbirlerine rakip olamayacak. Eşleşmelerde gruplarında üst sıralarda yer alanlar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Aynı gün çeyrek final eşleşmeleri de belli olacak.
Son 16 turu ilk mücadeleleri 6-7 Mart'ta, rövanşları ise 13-14 Mart'ta yapılacak.
- Son hafta
Gruplarda son haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Pınar Karşıyaka-Monaco: 84-77
Dinamo Sassari-Enisey: 101-94
UCAM Murcia-Juventus Utena: 56-70
EWE Baskets-UNET Holon: 87-86
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Monaco
|14
|13
|1
|1191
|952
|27
|2.
|Pınar Karşıyaka
|14
|10
|4
|1192
|1160
|24
|3.
|EWE Baskets
|14
|9
|5
|1192
|1142
|23
|4.
|UCAM Murcia
|14
|7
|7
|1096
|1105
|21
|5.
|Dinamo Sassari
|14
|7
|7
|1158
|1174
|21
|6.
|Juventus Utena
|14
|4
|10
|1105
|1193
|18
|7.
|UNET Holon
|14
|3
|11
|1160
|1244
|17
|8.
|Enisey
|14
|3
|11
|1064
|1188
|17
B Grubu
Elan Chalon-Gaziantep Basketbol: 85-60
MHP Riesen-Capo d'Orlando: 86-61
Neptunas-Iberostar Tenerife: 67-83
Ventspils-PAOK: 59-80
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Iberostar Tenerife
|14
|12
|2
|1155
|921
|26
|2.
|MHP Riesen
|14
|12
|2
|1139
|974
|26
|3.
|PAOK
|14
|7
|7
|1061
|1070
|21
|4.
|Neptunas
|14
|7
|7
|1164
|1116
|21
|5.
|Ventspils
|14
|6
|8
|1034
|1085
|20
|6.
|Elan Chalon
|14
|6
|8
|1018
|1031
|20
|7.
|Gaziantep Basketbol
|14
|4
|10
|1033
|1192
|18
|8.
|SikeliArchivi Capo d'Orlando
|14
|2
|12
|887
|1102
|16
C Grubu
Umana Reyer-Movistar Estudiantes: 92-91
Rosa Radom-Petrol Olimpija: 75-58
AEK-medi Bayreuth: 83-81
Banvit-Strasbourg: 63-80
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|SIG Strasbourg
|14
|9
|5
|1103
|1055
|23
|2.
|Banvit
|14
|9
|5
|1080
|1039
|23
|3.
|AEK
|14
|8
|6
|1149
|1110
|22
|4.
|medi Bayreuth
|14
|8
|6
|1145
|1115
|22
|5.
|Movistar Estudiantes
|14
|8
|6
|1117
|1076
|22
|6.
|Umana Reyer
|14
|8
|6
|1146
|1140
|22
|7.
|Petrol Olimpija
|14
|4
|10
|996
|1105
|18
|8.
|Rosa Radom
|14
|2
|12
|1032
|1128
|16
D Grubu
CEZ Nymburk-Stelmet Enea Zielona: 84-70
Aris-Oostende: 66-70
Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan: 73-68
Telekom Baskets-Sidigas Avellino: 79-74
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş Sompo Japan
|14
|10
|4
|1111
|1030
|24
|2.
|CEZ Nymburk
|14
|10
|4
|1152
|1100
|24
|3.
|Nanterre
|14
|9
|5
|1149
|1091
|23
|4.
|Stelmet Enea Zielona
|14
|6
|8
|1075
|1087
|20
|5.
|Sidigas Avellino
|14
|6
|8
|1049
|1028
|20
|6.
|Oostende
|14
|6
|8
|975
|1050
|20
|7.
|Telekom Baskets
|14
|5
|9
|1079
|1095
|19
|8.
|Aris
|14
|4
|10
|930
|1039
|18
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:40
-
''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
-
Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
-
F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
Kura çekimi 14 Şubat'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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