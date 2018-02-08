Toplam 4 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarında ilk 4 sırada yer alan 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda 8 ekip de FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nu lider tamamlarken, A Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ile C Grubu'ndaki Banvit kendilerine ikinci sırada yer buldu. B Grubu'nu yedinci sırada bitiren Gaziantep Basketbol ise Avrupa kupalarına veda etti.

- Son 16 turu

A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), PAOK (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda Banvit'in yanı sıra Strasbourg (Fransa), AEK (Yunanistan), medi Bayreuth (Almanya), D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan'ın yanı sıra CEZ Nymburk (Çekya), Nanterre (Fransa) ve Stelmet Enea Zielona (Polonya) son 16 turunda mücadele etme hakkını elde etti.

Dinamo Sassari, Umana Reyer, Sidigas Avellino (İtalya), Juventus Utena (Litvanya), Ventspils (Letonya) ve Oostende (Belçika) ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. FIBA Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Fransız temsilcisi Elan Chalon ile İspanyol Movistar Estudiantes, organizasyonda yer almayı istemedikleri için kupadan çekildi.

- Kura çekimi 14 Şubat'ta

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 14 Şubat Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

Son 16 turunda gruplarını birinci sırada bitiren ekipler, 4. durumdaki takımlarla, ikinciler ise üçüncülerle eşleşecek. Aynı grupta yer alan ekipler son 16 turunda birbirlerine rakip olamayacak. Eşleşmelerde gruplarında üst sıralarda yer alanlar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Aynı gün çeyrek final eşleşmeleri de belli olacak.

Son 16 turu ilk mücadeleleri 6-7 Mart'ta, rövanşları ise 13-14 Mart'ta yapılacak.

- Son hafta

Gruplarda son haftada alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:



A Grubu

Pınar Karşıyaka-Monaco: 84-77

Dinamo Sassari-Enisey: 101-94

UCAM Murcia-Juventus Utena: 56-70

EWE Baskets-UNET Holon: 87-86

S Takım O G M A Y P 1. Monaco 14 13 1 1191 952 27 2. Pınar Karşıyaka 14 10 4 1192 1160 24 3. EWE Baskets 14 9 5 1192 1142 23 4. UCAM Murcia 14 7 7 1096 1105 21 5. Dinamo Sassari 14 7 7 1158 1174 21 6. Juventus Utena 14 4 10 1105 1193 18 7. UNET Holon 14 3 11 1160 1244 17 8. Enisey 14 3 11 1064 1188 17

B Grubu

Elan Chalon-Gaziantep Basketbol: 85-60

MHP Riesen-Capo d'Orlando: 86-61

Neptunas-Iberostar Tenerife: 67-83

Ventspils-PAOK: 59-80

S Takım O G M A Y P 1. Iberostar Tenerife 14 12 2 1155 921 26 2. MHP Riesen 14 12 2 1139 974 26 3. PAOK 14 7 7 1061 1070 21 4. Neptunas 14 7 7 1164 1116 21 5. Ventspils 14 6 8 1034 1085 20 6. Elan Chalon 14 6 8 1018 1031 20 7. Gaziantep Basketbol 14 4 10 1033 1192 18 8. SikeliArchivi Capo d'Orlando 14 2 12 887 1102 16

C Grubu

Umana Reyer-Movistar Estudiantes: 92-91

Rosa Radom-Petrol Olimpija: 75-58

AEK-medi Bayreuth: 83-81

Banvit-Strasbourg: 63-80

S Takım O G M A Y P 1. SIG Strasbourg 14 9 5 1103 1055 23 2. Banvit 14 9 5 1080 1039 23 3. AEK 14 8 6 1149 1110 22 4. medi Bayreuth 14 8 6 1145 1115 22 5. Movistar Estudiantes 14 8 6 1117 1076 22 6. Umana Reyer 14 8 6 1146 1140 22 7. Petrol Olimpija 14 4 10 996 1105 18 8. Rosa Radom 14 2 12 1032 1128 16

D Grubu

CEZ Nymburk-Stelmet Enea Zielona: 84-70

Aris-Oostende: 66-70

Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan: 73-68

Telekom Baskets-Sidigas Avellino: 79-74