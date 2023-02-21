Haberler Deprem İskenderunspor'dan Fatih Terim ve Selçuk İnan'a teşekkür

İskenderunspor'dan Fatih Terim ve Selçuk İnan'a teşekkür

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın hediye ettiği imzalı formaları açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:54
İskenderunspor'dan Fatih Terim ve Selçuk İnan'a teşekkür

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın hediye ettiği imzalı formaları açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu.

İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ile Galatasaraylı futbolcuların imzasını taşıyan forma, değerli hemşehrimiz ve futbol adamı Selçuk İnan tarafından kulübümüze bağışlanmıştır. İmzalı Galatasaray forması açık artırma ile satılacaktır. Desteğinden dolayı Sayın Fatih Terim'e ve Sayın Selçuk İnan'a teşekkür ederiz.


DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fatih Terim'den Jorge Jesus'a gönderme! "Arda Güler..."
Alkışlar Burak Özçivit'e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan çalışmıştı! Kuruluş Osman'ın yıldızı bu kez de...
Jesus'tan Valencia çıkışı!
Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi
TUS ertelendi mi 2023? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! 16:26
Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? 16:20
G.Saray'a Yunan orta saha! G.Saray'a Yunan orta saha! 16:03
Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti 15:51
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:11
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:59
Daha Eski
Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? 14:54
Nadal'a göre yılın sporcusu Lionel Messi Nadal'a göre yılın sporcusu Lionel Messi 14:39
Jesus'tan Valencia çıkışı! Jesus'tan Valencia çıkışı! 13:53
Ahmet Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı! Ahmet Ağaoğlu'ndan teşekkür mesajı! 13:25
Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi 12:52
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden 12:40