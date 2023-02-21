İskenderunspor'dan Fatih Terim ve Selçuk İnan'a teşekkür

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın hediye ettiği imzalı formaları açık artırma ile satışa çıkardığını duyurdu.



İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;



Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ile Galatasaraylı futbolcuların imzasını taşıyan forma, değerli hemşehrimiz ve futbol adamı Selçuk İnan tarafından kulübümüze bağışlanmıştır. İmzalı Galatasaray forması açık artırma ile satılacaktır. Desteğinden dolayı Sayın Fatih Terim'e ve Sayın Selçuk İnan'a teşekkür ederiz.



