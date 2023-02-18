Haberler Deprem YÖK'ten uzaktan eğitim kararı

YÖK'ten uzaktan eğitim kararı

Bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceği, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin değerlendirileceği açıklandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
YÖK'ten uzaktan eğitim kararı
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) depremin ardından tüm Türkiye'deki üniversitelerin uzaktan eğitime dönmesiyle ilgili kararın detaylarını açıkladı ve Nisan ayında, bu kararda değişiklik yapılabileceğini duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Ayrıca YÖK Başkanı Özvar "Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Ayrıca bu öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.
DİĞER
Son röportajını ona vermişti! Armağan Çağlayan'dan yürek burkan Taha Duymaz paylaşımı! "Yattığı yer incitmesin"
Hakan Balta'nın eşi Derya Balta oğlu için harekete geçti! Sosyal medyada isyan edip Ömer'in okulunu değiştirdiğini duyurdu
Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...
F.Bahçe'den Ziyech için yeni hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12. günde mucize kurtuluş
Lincoln Henrique'den anlamlı ziyaret
Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz
Bakan Özer’den çocuklara ziyaret
Şoförler kazanç bağışladı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebessüm! Tebessüm! 06:20
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Antalya maçı 26 Şubat’ta Antalya maçı 26 Şubat’ta 00:39
Paşa'ya takviye Paşa'ya takviye 00:14
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:03
Daha Eski
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:45
Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" 23:36
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 23:36
Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." 23:36
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 23:36