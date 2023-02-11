Hataysporlu Saba Lobjanidze o anları anlattı! "Yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki..."

Hatayspor'un futbolcularından Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına deprem anında yaşadıkları hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Futbolcu açıklamasında, "Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı"

Depremden sonra ortaya çıkan tablo hakkında bilgiler veren tecrübeli oyuncu, "Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Bu nedenle, bulduğum şey bununla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil" açıklamasını yaptı.

ATSU'NUN DURUMU HAKINDA KONUŞTU

Christian Atsu'nun son durumu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki birisi Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmiyordur. Ama bilmiyorum... Böyle bir ihtimal çok küçük bir yüzde var... Takımda Türk oyuncu olanların, herkesin evi yıkıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok" ifadelerini kullandı.

Gürcü oyuncu yaşanan felakete dair, "11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Gürcü halkıma çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

LİGDEN ÇEKİLME KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Futbolcu yaşanan felaket sonrası Hatayspor'un ligden çekilme kararı hakkında, "Başkanımız bu sezon ligden çekilme kararını bize bildirdi. Artık kimse futbola sıcak bakmıyor. Önce durumumu bekliyorum. Takım durdu ama ben sezon sonuna kadar bu şekilde duramam. Hatayspor ile sözleşmem olduğu için beni kiralık gönderebilirler. Tam olarak bilmiyorum ve bana ne söyleyeceklerini ve durumumun ne olacağını duymayı bekliyorum. Ayrıca milli takım maçları geliyor ve profesyonel futbolcu olmayı nasıl bırakacağımı hayal bile edemiyorum. Hızlı bir şekilde eğitime başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak transfer durumuna değinen Saba Lobjanidze, "Kulüple olan sözleşme beni bir buçuk yıl daha bağlıyor. Ancak bu haberden sonra, Türkiye'den ve diğer ülkelerden birkaç ekip ortaya çıktı. Avrupa'daki transfer "penceresi" kapandı, bu yüzden geçici olarak bizim için "pencereyi" açarlar mı, nasıl olur bilmiyorum" dedi.