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AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük ve yıkıcı depremin ardından 3. güne girilirken AFAD, bölgedeki ihtiyaçların sıralı listesini tatınladı. Enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken çetin kış şartları hem ekipleri hem de depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Battaniyeden ısıtıcıya, kuru gıdadan bebek bezine birçok ütüne ihtiyaç duyulan deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın yayınladığı ihtiyaç listesini araştırıyor. Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var? sorularının cevabı ve AFAD ihtiyaç listesi haberimizde...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:20
AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var?

AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 3. güne girilirken bölgede arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da enkaz altında aramalar devam ederken bölgede birçok malzemeye ihtiyaç duyulduğunu bildiren yetkililer, vatandaşlardan destek istiyor. AFAD'ın deprem bölgesi ihtiyaç listesi yayınlamasıyla birlikte arama motorlarında Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNE NE GÖNDERİLİR?

Deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım yapabilecek durumda olan vatandaşların bölgede zor durumdaki vatandaşlara yardım göndermeleri büyük önem taşıyor. Isınma malzemelerinden yiyeceğe, çadırdan sobaya, bebek bezinden hijyen ürünlerine kadar birçok malzemeye ihtiyaç olan bölge için AFAD, gerekli malzemeler listesini yayınladı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

AFAD'ı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz."

DEPREM BÖLGESİNDE NEYE, HANGİ MALZEMELERE İHTİYAÇ VAR?

İşte AFAD'ın yayınladığı deprem bölgesi acil ihtiyaç listesi...

  • Elektrikli ısıtıcı
  • Büyük-küçük tüp
  • Odun - kömür sobası
  • Cep ısıtıcı
  • Powerbank
  • Jeneratör
  • Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
  • Kadın-erkek iç giyim ve çorap
  • Kadın-erkek ayakkabı
  • Kadın-erkek polar
  • Kadın-erkek polar
  • Kadın-erkek içlik
  • Yağmurluk-panço
  • Uyku tulumu-yastık
  • Yatak ve nevresim takımı
  • Tek kullanımlık tabak-bardak-çatal-kaşık
  • Tava
  • Ketıl
  • Kavurma-Barbunya-Peynir konserve
  • Çay-Kahve
  • Kaşar-Peynir-Zeytin
  • Su-Ekmek-Hazır gıda

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