AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var?

AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin ardından 3. güne girilirken bölgede arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da enkaz altında aramalar devam ederken bölgede birçok malzemeye ihtiyaç duyulduğunu bildiren yetkililer, vatandaşlardan destek istiyor. AFAD'ın deprem bölgesi ihtiyaç listesi yayınlamasıyla birlikte arama motorlarında Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNE NE GÖNDERİLİR?

Deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım yapabilecek durumda olan vatandaşların bölgede zor durumdaki vatandaşlara yardım göndermeleri büyük önem taşıyor. Isınma malzemelerinden yiyeceğe, çadırdan sobaya, bebek bezinden hijyen ürünlerine kadar birçok malzemeye ihtiyaç olan bölge için AFAD, gerekli malzemeler listesini yayınladı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

AFAD'ı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz."

DEPREM BÖLGESİNDE NEYE, HANGİ MALZEMELERE İHTİYAÇ VAR?

İşte AFAD'ın yayınladığı deprem bölgesi acil ihtiyaç listesi...