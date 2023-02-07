Volkan Demirel'den deprem açıklaması! "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"

Kahramanmaraş'ta aynı gün gerçekleşen ve çevre illerde de etkisini gösteren 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremin yankıları sürüyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulunmuştu.

Deprem sonrası Hürriyet'e konuşan Demirel, "Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz'ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor" ifadelerini kullandı.