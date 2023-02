DEPREMDE OKUNACAK DUA | Deprem anında ve sonrasında hangi dualar okunur? Deprem duası okunuşu ve anlamı

DEPREMDE OKUNACAK DUA | Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olarak bilinen deprem, ülkemizde sıklıkla yaşanan bir doğa olayıdır. Özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde neredeyse her gün maruz kalınan depremler, son zamanlarda Büyük Marmara Depremi beklentisi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Bu sebeple arama motorlarında Deprem anında ve sonrasında hangi dualar okunur? Deprem duası okunuşu ve anlamı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

DEVRE ARASINDA AYRILIK! F.BAHÇE'DE O İSME İTALYA'DAN TALİP VAR 👈🏼

DEPREM ANINDA VE SONRASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

🔥YUNUS AKGÜN GİDİYOR! TAKASLA TRANSFER...🔥

📢FERDİ'DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI! "LÜTFEN..."

💥CİMBOM'DA NELSSON KARARI! DEVRE ARASINDA...💥

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."

(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

DEPREM DUASI OKUNUŞU

"Allâhümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-arşil-azîmi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîmi mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşâü lem yekûn a'lemu ennellâhe alâ külli şey'in kadîrün ve ennellâhe kad ehâte bikülli şey'in ilmen ve ahsa külle şey'in adeden. Allâhümme innî eûzübike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün binâsiyetihâ inne Rabbi alâ sırâtın müstakim."

DEPREM DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Sen, benim Rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur, Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet O'nun elindedir. O her şeyi ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım! Her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah'ım! Beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma."