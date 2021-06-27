Denizlispor'da kayyum tehlikesi! son 3 gün...

Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor'da, 1 Temmuz'a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek.



Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.



Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.